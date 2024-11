Polícia Civil investiga tentativa de furto na estação do BRT do Maguari, em Belém

A Polícia Civil investiga uma tentativa de furto a uma cabine localizada dentro da estação do Bus Rapid Transit (BRT) do Maguari, na Augusto Montenegro, em Belém. O local foi danificado durante a ação criminosa, que ocorreu na madrugada desta terça-feira (12/11). Vários tiros foram desferidos na estrutura de vidro da cabine durante a tentativa de entrar no local.

“A Delegacia do Tenoné apura as circunstâncias do caso. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia,181”, informou a Polícia Civil.

De acordo com a Guarda Municipal de Belém (GMB), uma equipe esteve no local durante a manhã para verificar a situação. A tentativa de furto foi relatada às autoridades por funcionários da estação do BRT e pessoas que passavam pela área.

“Na manhã desta terça-feira, 12, a GMB encaminhou uma viatura ao local, onde os agentes constataram que a estação do BRT havia sido danificada por disparos de tiros e orientou a empresa terceirizada a registrar boletim de ocorrência”, informou.

A GMB ainda ressalta que as rodas pela área são constantes e que irá intensificar a atuação dos agentes no trecho. “A Guarda Municipal informa que realiza regularmente rondas preventivas e ostensivas, utilizando motos e viaturas em toda a extensão do BRT. A GMB vai intensificar as rondas e pede à comunidade ajudar o serviço de segurança denunciando atos ilícitos, por meio do número 153. A partir da ligação, gratuita, uma viatura da GMB será encaminhada ao local”, informaram em nota.

A Prefeitura de Belém foi demandada e ainda não respondeu à reportagem.