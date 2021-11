Polícia Civil investiga morte a tiros no Tapanã, nesta sexta-feira

Uma pessoa foi assassinada a tiros no início da tarde desta sexta-feira, 26, no bairro do Tapanã, em Belém. O crime foi registrado na rua Felicidade. A informação foi confirmada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, acionado para realizar a perícia de local de crime, bem como analisar o corpo da vítima e remover para a sede do Instituto Médico Legal.

Homens da Polícia Militar estão no local para preservar a área. A Polícia Civil também está presente para levantar as primeiras informações que devem auxiliar nas investigações.

Mais informações em instantes!