Polícia Civil investiga homicídio no sudeste do Pará

A Polícia Civil (PC) de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, abriu inquérito para apurar a morte de Carlos Eduardo de Assis Martins. O corpo dele foi encontrado neste sábado (23) embaixo de uma mangueira na rua Santa Terezinha, no bairro Beira Rio, zona urbana do município.

De acordo com informações, as autoridades policiais foram atender a ocorrência ao serem informadas sobre o caso. Era por volta de 6h. No local, foi possível constatar que a vítima possuía ferimentos de disparos de arma de fogo. Um dos tiros teria atingido a testa de Carlos Eduardo.

Os moradores do local em que o crime aconteceu comentaram que a vítima seria moradora de Xambioá, cidade do Tocantins. Uma equipe da Polícia Científica de Marabá foi acionada para perícia do crime e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações sobre o andamento do caso para a PC e aguarda retorno.