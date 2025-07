Polícia Civil investiga caso de cavalo morto a facadas em Tailândia

A Polícia Civil investiga sob sigilo o caso de um cavalo que foi morto a facadas na vicinal Pindorama, em Tailândia, no nordeste do Pará. O caso chegou ao conhecimento da Associação Protetora de Animais de Tailândia (APAT) no último domingo (27/7).

Por enquanto, as circunstâncias da morte do animal são desconhecidas. A APAT reforçou que, “ao tomar conhecimento do caso, imediatamente comunicou as autoridades”, para abrir investigação, disse a presidente da associação.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que o "caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Tailândia". Até o fim da manhã desta segunda-feira (28/7), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento na morte do cavalo.

Punição

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) estabelece pena de detenção de três meses a um ano, e multa, para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A punição aumenta de um sexto a um terço se o animal morrer em decorrência da violência.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.