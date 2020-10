Polícia Civil fecha garimpo clandestino na zona rural de Ourilândia do Norte, no Pará

A Polícia Civil fechou um garimpo clandestino encontrado na zona rural do município de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense. Os agentes chegaram ao local nesta quinta-feira (29), após receberem uma denúncia feita pela Prefeitura Municipal. Confirmada a atividade ilegal, o proprietário da área, que não teve a identidade revelada, foi conduzido para a unidade policial da cidade para procedimentos cabíveis. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (30).

No terreno, uma máquina escavadeira foi apreendida pelos policiais. Durante o trajeto, um homem se aproximou das viaturas da Polícia Civil e declarou que a máquina não deveria ser apreendida. Em seguida, ele questionou qual seria o valor exigido pelos agentes para que não levassem o maquinário.

Com a tentativa de suborno, os agentes deram voz de prisão ao homem, que também foi conduzido para Delegacia de Ourilândia do Norte e vai responder por pelo crime de corrupção ativa.

O crime está previsto no artigo 333 do Código Penal e a pena pode chegar a até 12 anos de prisão.