Polícia Civil do Pará prende três membros de facção criminosa 

A Polícia Civil do Pará enviou 16 policiais civis para os Estados de Minas Gerais e Santa Catarina, para atuação direta na operação "Cabeças II", na manhã desta segunda-feira (25). A ação teve como principal objetivo cumprir mandados de prisão contra membros de facção criminosa de âmbito nacional, que organizavam e comandavam crimes, aqui, no Pará.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, os investigados foram localizados após quatro meses de investigação do sistema de inteligência da PC. Nesta segunda-feira, conforme o planejamento, os agentes dos três estados citados surpreenderam os suspeitos.

Os policiais civis do Pará foram divididos em quatro equipes, cada uma com quatro agentes. Oito investigadores foram enviados de Belém para Minas Gerais, outros oito para Santa Catarina.

A Polícia Civil não divulgou maiores informações sobre as circunstâncias das prisões efetuadas nem os crimes pelos quais os suspeitos respondem em território paraense, mas comunicou que detenções aconteceram em Florianópolis e Criciúma, no Estado de Santa Catarina; e em Uberlândia, Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, todos os presos "são conselheiros finais de facção criminosa. Eles serão trazidos para o Estado do Pará e, posteriormente, transferidos para uma unidade prisional Federal'', informou a instituição.

Pelo Pará, atuaram policiais civis do Núcleo de Inteligência Policial, Coordenadoria de Operações Especiais, Diretoria de Policia Especializada, Divisão de Homicídios e Delegacia de Repressão a Crimes Organizados.