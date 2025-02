Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por homicídio em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, por meio da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, cumpriu um mandado de prisão contra Herlon Silva da Paixão, de 41 anos. Ele foi condenado pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, e teve a ordem de prisão expedida pela Vara do Tribunal do Júri de A​nanindeua. A prisão ocorreu na terça-feira (4).

A equipe policial, após investigações e consultas em bancos de dados, localizou o condenado em sua residência, no bairro Carananduba, distrito de Mosqueiro, em Belém. No momento da abordagem, ele não apresentou resistência e foi detido conforme o mandado expedido.

Após os procedimentos de praxe, Herlon Silva da Paixão foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde cumprirá sua pena. A ação foi realizada pela equipe da 14ª Seccional de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana da Polícia Civil do Pará.