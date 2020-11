Polícia Civil apura morte de preso dentro de cela em delegacia

A Polícia Civil apura a caso da morte por suicídio de um homem dentro de uma cela na Delegacia de Moju na segunda-feira (9).

Segundo as primeiras informações que circulam sobre o caso, o homem tinha 33 anos de idade. João Paulo Oliveira Pantoja teria cometido suicídio após ter sido preso sob acusação de prática de roubo na manhã desta segunda-feira. Os funcionários da delegacia notaram algo estranho na unidade. Quando chegaram à cela dos presos, constataram o corpo de João Paulo.

Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo do homem. As primeiras informações são de que ele teria utilizado um lençol para se enforcar.