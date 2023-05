Polícia Científica realiza reconstituição da morte de menina em Viseu

A reconstituição do caso da morte da menina Rávyla Sousa, 10 anos, iniciou nesta terça-feira (9), em Viseu, nordeste do Pará. O crime ocorreu em 21 de junho de 2021 no município.

O processo de reprodução simulada dos fatos, que consiste na encenação da conduta delituosa com o propósito de esclarecer a dinâmica do crime, continuou nesta quarta-feira (10) e deve ir até esta quinta (11). Depois que o trabalho for concluído, o laudo da reconstituição será repassado à Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o trabalho policial à PCEPA e aguarda retorno.

O crime

Rávyla ficou desaparecida por quatro dias em junho de 2021, até ser encontrada morta por moradores de Viseu. Ela tinha saído para fazer compras em uma feira próxima de onde residia e não voltou. Amigos, familiares e moradores pediram resposta no caso.

No dia 25 do mesmo mês, o corpo da criança foi encontrado em Porto Grande, zona rural da cidade. Um ano depois, foram cobradas respostas em uma passeata pelo crime. Quatro pessoas foram indiciadas pelo crime.