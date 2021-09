Polícia apreende mais de 8 mil munições em Marabá

Uma abordagem realizada a um veículo que trafegava na rodovia Transamazônica, em Marabá, no sudeste paraense, resultou na apreensão de mais de 8.300 munições de diversos calibres no início da tarde desta quinta-feira (9).

Duas pessoas foram presas em flagrante por equipes da Superintendência Regional do Sudeste Paraense e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam fiscalizações e abordagens de rotina quando pararam o veículo utilitário pequeno, com dois ocupantes. Ao serem questionados se havia produto ilícito no automóvel, ambos deram respostas inconsistentes e contraditórias.

Na sequência, acrescenta a instituição, confessaram que as munições estavam enxertadas dentro de quatro pneus que se encontravam na caçamba do automóvel. Os dois não apresentaram qualquer tipo de autorização para transporte ou comércio do produto.

As duas pessoas, cujas identificações não foram divulgadas até o momento, foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuadas em flagrante por transporte ilegal de munições de arma de fogo, ficando à disposição da Justiça. As informações são do Correio do Carajás.