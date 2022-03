Polícia apreende carro usado em latrocínio de enfermeiro; uma pessoa foi conduzida à delegacia

O carro que teria sido utilizado para dar apoio à fuga de um dos suspeitos de participar do latrocínio contra o enfermeiro Antônio Carlos de Farias Filho, de 25 anos, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (23), em Santa Luzia do Pará, localizada a pouco mais de 50 km de Ourém, onde o crime ocorreu na noite desta terça-feira (22). Carlos morreu na madrugada desta quarta-feira (23), quando estava sendo transferido para um hospital particular, em Belém.

Segundo a Diretoria de Polícia de Interior (DPI) a dona do veículo foi encaminhada à unidade policial para prestar esclarecimentos. A mulher teria informado aos policiais que havia emprestado o carro para um amigo. Diligências continuam sendo realizadas na tentativa de localizar o homem a quem a mulher se referiu.