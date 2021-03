Polícia aponta guerra entre facções como causa de triplo homicídio em Anapu

Três homens foram mortos por membros de uma facção rival manhã desta terça-feira (16), em Anapu, no sudoeste paraense. As vítimas moravam na mesma casa, localizada no bairro São Luiz, e teriam sido apanhadas de surpresa pelos executores.

O crime ocorreu por volta das 6h. De acordo com informações da Polícia Militar, os três homens, identificados como Rafael, Trovão e Loirinho, estavam em casa quando os matadores chegaram armados e os executaram a tiros.

As mortes seriam decorrentes de uma guerra entre facções.