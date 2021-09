PM recupera carga de cigarros avaliada em R$ 300 mil em Eldorado dos Carajás; um suspeito foi morto

Na madrugada desta quinta-feira, 23, um roubo de uma carga de cigarros avaliada em mais de 300 mil reais levou a uma ação da Polícia Militar que resultou na morte de um suspeito, na apreensão de uma arma e munições e na recuperação do produto. Anderson Delano de Campos morreu em um confronto com os policiais, enquanto seus comparsas conseguiram fugir, abandonando o veículo em que fugiam na zona rural de Eldorado do Carajás, sudeste paraense.

Segundo a 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), eles foram acionados por funcionários da empresa Souza Cruz, que informaram que o veículo que transportava uma carga de cigarros tinha sido roubado, junto com as centenas de pacotes que levava. Os funcionários informaram que o roubo havia sido feito por indivíduos armados, que usaram dois veículos na ação criminosa: uma van modelo Volkswagen Kombi e uma picape, ambos de cor branca.

Os funcionários informaram ainda que, por meio de um rastreador que a carga possuía, foi possível identificar que os cigarros estavam na estrada vicinal Jandaia, na zona rural do município. Com as coordenadas enviadas, a PM se deslocou ao local e verificou que não havia nada ali, porém, as buscas seguiram na região, e os policiais avistaram uma Kombi com as características descritas.

Ao abordar o furgão, nada foi encontrado, mas os policiais falaram com uma testemunha que disse ter visto homens tirando algumas caixas de dentro da Kombi, colocando-as em uma picape branca e saindo dali às pressas. A testemunha mostrou a direção que o veículo tinha saído e, com essas informações, as buscas seguiram. Em determinado trecho da estrada, os policiais avistaram o outro veículo suspeito e, ao perceberem a aproximação da guarnição, os ocupantes saíram em alta velocidade.

Uma perseguição começou pela zona rural de Eldorado dos Carajás. Os policiais afirmam que o motorista do carro não obedeceu as diversas ordens de parada e, em uma determinada região conhecida por Curral 4, o condutor perdeu o controle do carro e parou. Nesse momento, homens desceram do veículo, disparando contra a guarnição, que revidou, atingindo um dos suspeitos. Devido a impossibilidade de acionar uma ambulância, a guarnição colocou o suspeito na viatura e o levou até o Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, porém, foram informados que o homem não resistiu e foi a óbito.

Na picape apreendida, foi encontrada uma grande quantidade de cigarros, isqueiros e algumas peças de roupas. No bolso do suspeito baleado, foram encontradas duas munições de calibre 38 e, na arma de mesmo calibre que estava com ele, cinco munições deflagradas. Roubos como esse aterrorizavam a região e expunham caminhoneiros a constante perigo e, graças ao trabalho da PM, a quadrilha que cometia esses crimes foi desarticulada.

Ainda segundo a CIPM, ao chegarem na delegacia para informar o caso e apresentar todos os produtos envolvidos na ocorrência, eles verificaram que o suspeito que morreu estava com uma carteira de identidade falsa no nome de André Nogueira Rodrigues, e constataram que seu verdadeiro nome era Anderson, de apelido Derson, homem procurado com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Por fim, a empresa foi avisada que sua carga havia sido recuperada.