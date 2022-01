PM reage a assalto na Almirante Barroso e prende duas pessoas nesta quinta-feira (13/01); assista

Dois jovens tentaram assaltar um ônibus, na avenida Almirante Barroso, no início da tarde desta quinta-feira (13). A dupla não contava com que os passageiros fossem pedir ajuda e seriam atendidos por um policial, à paisana, que passava pelo local. O policial então abordou a dupla quando desciam do veículo, em frente à Policlínica Metropolitana. A PM foi acionada para dar apoio e os dois rapazes foram presos e encaminhados para a Delegacia do Marco.

Matéria em atualização.