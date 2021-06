PM reage a assalto em Bragança, atinge bandidos e também acaba baleada

Uma tentativa de assalto em um salão de beleza, em Bragança, nordeste do Pará, resultou no baleamento de uma policial militar, na tarde desta sexta-feira (4). Ela estava no local quando dois homens anunciaram o assalto no estabelecimento. A policial reagiu e atingiu os criminosos, porém também foi baleada e precisou ser encaminhada ao hospitall.

Os homens chegaram ao local em uma motocicleta. Depois do assalto, um deles fugiu no veículo e o outro saiu para dentro de uma mata.

A Polícia Civil realiza diligências para prender os criminosos. A reportagem busca mais informações sobre as investigações do caso e a respeito do estado de saúde da policial.