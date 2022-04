PM que atuava em Marabá e foi morto no Tocantins recebe homenagens

Na tarde deste domingo (10), o policial militar Hudson Thiago Lima de Almeida, de 27 anos, morto a tiros, em um bar de Augustinópolis, no norte do Tocantins, foi homenageado pelos colegas e amigos da Polícia Militar de Marabá, no sudeste paraense, onde o PM era lotado.

De Marabá, o corpo do policial seguiu para o município de Estreito, no Maranhão, onde a família de Hudson vive. O enterro dele estava previsto para a tarde desta segunda-feira (11). A reportagem apura se o sepultamento já ocorreu.

Relembre o caso

O policial militar Hudson Thiago Lima de Almeida, de 27 anos, foi morto durante uma confusão na madrugada deste domingo (10), no município de Augustinópolis, no Estado do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil, após uma briga generalizada, o policial penal Leonildo Sousa Cruz, lotado em Marabá, atirou na direção de outros policiais. Matou o soldado Thiago Almeida Lima e deixou gravemente ferido o soldado Ronaldo Macêdo, ambos da Polícia Militar do Pará (PMPA). Outras pessoas também ficaram feridas, mas não se sabe quantas. O suspeito foi preso enquanto tentava fugir para a cidade de Axixá do Tocantins.