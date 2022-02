Policial é morto com tiro na cabeça na frente do filho após discussão no trânsito com outro PM

O tenente da Polícia Militar, Cleber dos Santos Santana, de 42 anos, foi assassinado com tiro na cabeça na frente do filho de 4 anos, após discussão no trânsito com outro militar, um major aposentado, conhecido como Pereira da Silva, que fugiu do local. As informações são do portal G1 Amapá.

O crime aconteceu na manhã da última quinta-feira (24) no cruzamento da Rua Odilardo Silva com Avenida Cora de Carvalho, no Centro de Macapá, no Amapá.

Suspeito do crime, o major da reserva remunerada Joaquim Pereira da Silva, da Polícia Militar (PM) do Amapá, se entregou na Delegacia de Homicídios, na Zona Norte de Macapá, na manhã desta sexta-feira (25).

O major deu entrada na DH acompanhado de advogado e foi ouvido pelo delegado sendo liberado em seguida em função de não ter tido prisão em flagrante.

Uma testemunha que não se identificou disse que viu o momento em que o atirador desceu de uma picape e atirou contra o tenente. "Eu estava parado bem no cruzamento e estavam duas pessoas no carro comigo. Uma senhora e a filha dela. Só ouvimos cinco disparos, mas não sabíamos de onde era. Desconfiamos até que fossem fogos. Enxerguei um senhor atrás de uma picape, que estava de chapéu e uma camisa listrada, estava atirando de trás de uma picape no carro branco", contou.

A Polícia Civil ainda busca entender a motivação do ataque de fúria do acusado que atirou no carro em via pública, num trecho movimentado.

O filho de 4 anos do tenente não se feriu. Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra o militar da reserva apontando a arma para o veículo do tenente.

Kleber atuava na Casa Militar da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e deixava o filho na escola no momento da ocorrência. Para a Polícia Civil, o atirador assumiu o risco de matar, tanto do tenente quanto da criança.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)