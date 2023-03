PM prende suspeito de arrombar e furtar lojas em Marabá

Edigar Roberto Silva foi preso na terça-feira (28) suspeito de cometer uma série de furtos a lojas do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Ele supostamente agia quebrando as portas de vidro dos comércios para furtar aparelhos eletrônicos de fácil acesso. Edigar havia sido preso outra vez pelo mesmo crime e vinha sendo procurado pela Polícia Militar após denúncias de arrombamentos a estabelecimentos locais.

A Polícia Militar já vinha procurando por ele após denúncias de arrombamentos de estabelecimentos. Imagens de câmeras de vigilância foram responsáveis por revelar a identidade dele de alguns locais que ele possivelmente teria violado.

A PM, por meio do 34º Batalhão, realizou um planejamento para que conseguisse capturá-lo. De acordo com o relato policial, há duas semanas os militares tentavam localizar Edigar.

O suspeito foi surpreendido pelos agentes quando ele chegava na casa do pai. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os devidos procedimentos foram realizados. Edigar permanece à disposição da Justiça.