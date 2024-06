PM prende principal suspeito de ter matado vizinha por recusar dar senha do Wi-Fi no Pará

O principal suspeito de matar Clebiana Correa Silva a facadas por ter se recusado a compartilhar a senha do Wi-Fi foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (24), em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Manoel Edison Flávio da Silva foi levado à delegacia de Polícia Civil do município, onde será ouvido e autuado por homicídio qualificado.

Segundo o portal Fato Regional, a equipe que prendeu o suspeito relatou tê-lo localizado em uma área de mata, a cerca de 20 quilômetros do centro de Conceição do Araguaia. Não houve resistência. A companheira de Manoel, Ivane de Silva Sousa, já havia sido detida também por suspeita de participação no crime, ocorrido domingo (23).

As informações iniciais dão conta de que Clebiana estava sozinha em casa antes de ser morta. Os vizinhos foram mais uma vez discutir com a vítima, requerendo o acesso à internet. Quando o marido de Clebiana voltou, ela contou o que havia ocorrido e ele foi falar com Manoel e Ivane, então, uma nova briga começou. Só que dessa vez, o vizinho estava armado. Já era por volta de 16h.

Quando os agentes do 22º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local da ocorrência, encontraram Clebiana morta e a faca usada no crime perto do corpo dela. Já o marido da vítima, identificado apenas por Fábio, conseguiu escapar da investida dos vizinhos.

Inicialmente, por meio de nota, a PC informou que " uma mulher foi apresentada pela Polícia Militar à delegacia de Conceição do Araguaia, onde foi presa em flagrante pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio. O segundo suspeito foi identificado e equipes trabalham para localizá-lo ".