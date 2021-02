PM prende dois em flagrante por tráfico com auxílio de mascote da corporação

A cadela policial Raika, uma pastor alemã que auxilia nas ações do Grupo Tático Operacional (GTO), foi a responsável por duas prisões em flagrante na noite da última quarta-feira (10), em Parauapebas. Graças à mascote a polícia conseguiu chegar a Germano Batista Uchoa, de 42 anos, e Edimilson Cruz de Almeida, 23.

O primeiro foi preso por volta das 20h. Com ele, a PM encontrou 14 papelotes de maconha e, no quintal da casa onde morava, no Bairro Linha Verde, três pés de maconha plantados em vasos, localizados por Raika.

Germano Uchoa foi batizado pelos PMs como Jardineiro do Tráfico (Reprodução Portal Zé Dudu)

A prisão aconteceu após uma guarnição ter sido informada por populares de que na casa de Germano funcionava um comércio de drogas. Devido à descoberta de Raika, Uchoa foi batizado pelos PMs como Jardineiro do Tráfico.

Uma hora antes, na Rua Bela Vista, bairro Maranhão, a PM prendeu Edimilson Cruz, após flagrá-lo com oito papelotes de crack e três de maconha. Na casa dele, também com a ajuda da cadela Raika, foram localizadas mais porções de maconha e crack.

Edimilson Cruz foi flagrado com oito papelotes de crack e três de maconha (Reprodução Portal Zé Dudu)

Os dois acusados foram conduzidos para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Já na DP, os policiais levantaram que Edimilson estava na condicional, após ter sido preso em Marabá por tráfico de entorpecentes, já tendo cumprido sete meses de pena.