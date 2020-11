PM prende condenado a 85 anos de cadeia em Rio Maria, sudeste do Pará 

Moacir Abreu da Silva Filho, 27 anos, foi preso na última terça-feira,3, em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele estava na condição de foragido do sistema penal e vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar. Moacir responde à Justiça pelo crime de latrocínio (assalto seguido de morte) cometido em 2016 contra Nedir Antônio de Moraes, em Rio Maria.

Em 2018, ele foi condenado a 85 anos de reclusão e deveria estar cumprindo pena no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (Crama), de Marabá. Depois de fugir, ele voltou à prática de crimes e já vinha sendo monitorado por conta de denúncias de assaltos praticados em Parauapebas.

Na última terça ele foi preso no bairro Cidade Jardim. Com Moacir Filho a polícia encontrou nove telefones celulares, drogas, uma motocicleta Honda Pop, que já se constatou ser roubada, e um revólver calibre 38. De acordo ainda com a polícia, na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Moacir deu três nomes falsos diferentes. Mas confrontado com as informações do sistema da Sejusp, confessou a condição de foragido da prisão, para onde deve voltar nos próximos dias.