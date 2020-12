PM prende casal com cinco armas de fogo, carregadores e munições em casa

Três unidades da Polícia Militar realizaram nesta terça-feira (8) uma operação que resultou na apreensão de um arsenal bélico e na prisão em flagrante de um casal que portava armas de fogo, carregadores e munições, no município de Baião, região nordeste do Pará.

Tropas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 32° Batalhão (32° BPM) faziam o patrulhamento na BR-422, quando identificaram um homem acusado de ostentar armas de fogo e ameaçar moradores da vila de Umarizal, zona rural de Baião.

As equipes da PM seguiram até a casa do suspeito, onde foram encontradas cinco armas de fogo, sendo dois rifles calibre 5.5 mm, uma pistola 9 mm, revólver calibre .38 e uma espingarda calibre 12. Além das armas, foram apreendidos 211 munições, dois celulares, uma chave de moto e outra de carro.

A mulher do suspeito estava na casa no momento da chegada dos militares e também foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Baião, onde o caso foi registrado.

A ação se deu em meio à força-tarefa organizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) nos municípios próximos a Cametá. A operação integrada tem como objetivo identificar e prender os integrantes do grupo que realizou uma tentativa de roubo a vários bancos em Cametá no início do mês de dezembro.