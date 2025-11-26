PM morto por mulher com facada no pescoço será velado em batalhão de Marabá
O crime ocorreu na noite de terça-feira (25) na Folha 20
O cabo da Polícia Militar Marlyson Cleber de Lima Maranhão, lotado no 4º Batalhão da PM, será velado na sede da unidade em Marabá. Ele foi assassinado a facadas na noite de terça-feira (25) na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá. A vítima foi atingida no pescoço e morreu no local. A principal suspeita do crime é a companheira do militar, detida pouco depois do esfaqueamento.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que uma mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado pela Guarda Municipal e apresentada à Seccional de Marabá. “Ela está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso segue em investigação”, comunicou.
Não há informações sobre o horário do velório ou o local em que o corpo do PM será sepultado.
Homicídio
O crime ocorreu por volta das 23h30, durante a comemoração do aniversário do próprio cabo. Moradores acionaram a Guarda Municipal de Marabá após a mulher golpear o policial durante um desentendimento. O golpe atingiu a região do pescoço, onde a faca ficou cravada. Segundo informações preliminares repassadas pela Guarda Municipal, a suspeita apresentava sinais de embriaguez e relatou que a discussão começou por causa de um suposto ciúme do cabo envolvendo a ex-esposa do militar. O veículo dela foi encontrado nas proximidades com bebidas alcoólicas no interior.
Após o ataque, a mulher foi contida por populares até a chegada de uma equipe do Grupamento de Operações com Cães, que a levou para a delegacia. Uma ambulância ainda foi acionada para socorrer o militar, mas os profissionais de saúde apenas confirmaram o óbito. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal para necropsia. Ao chegar à delegacia, a suspeita foi autuada em flagrante. Marlyson Cleber deixa dois filhos.
