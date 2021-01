PM mata suspeito de tráfico em Parauapebas

Lucas de Souza foi morto pela Polícia Militar, na noite deste sábado (23), em Parauapebas, sul do Pará. Uma operação havia sido montada para cercar a casa dele, na rua Bom Jardim, bairro da Paz, por conta de denúncias de tráfico de drogas. O suspeito ainda tentou fugir e foi encurralado. Foi quando atentou contra os policiais com um disparo de arma de fogo. Os policiais revidaram com tiros e socorreram, mas ele não resistiu durante atendimento no Hospital Regional de Parauapebas.

O suspeito já era conhecido de policiais militares e civis de Parauapebas. Lucas já havia sido preso antes por ameaça e roubo. Nos ataques às vítimas, costumava ser agressivo e muito violento, mesmo com quem não oferecia qualquer reação. Recentemente, havia roubado uma farmácia do bairro Cidade Nova e foi reconhecido pelas vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), relatam policiais, demorou a chegar e a própria PM socorreu o rapaz.

Enquanto Lucas era socorrido, outros policiais permaneceram no imóvel e localizaram meio quilo de ervas semelhantes a maconha; um revólver calibre 32, com duas munições, sendo uma deflagrada; balança de precisão e celular. Tudo foi apreendido e encaminhado, para perícia, pela Delegacia de Parauapebas. Após análise, as drogas serão posteriormente destruídas.