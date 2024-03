PM encontra e incinera plantação de maconha em Ipixuna do Pará

Policiais encontraram uma plantação de maconha no município de Ipixuna do Pará, região nordeste do Estado. O cultivo de cerca de 500 pés de maconha foi descoberto durante o trabalho de patrulhamento corriqueiro de uma guarnição do 70º Posto Policial Destacado de Polícia Militar pela área conhecida como Colônia B1, localizada a uma distância de aproximadamente 60 quilômetros da Vila Canaã, distrito da zona rural do município. As informações são do Native News Carajás.

Segundo o relato da guarnição, o flagrante foi registrado na tarde do último sábado (9), quando os policiais avistaram uma vegetação diferente, entre pés de milho e mandioca. Logo, desconfiaram se tratar de um cultivo de maconha, camuflado entre outras culturas.

Na sede da fazenda, os moradores informaram que o responsável pela propriedade não se encontrava no local e seguiram em incursão pela plantação, visando confirmar a existência do cultivo. Momentos depois do início do trabalho, um homem foi ao encontro dos policiais e se apresentou como proprietário do terreno. Ele afirmou haver cedido aquele lote para um morador da Colônia Balalaica, também na zona rural de Ipixuna do Pará, segundo ele, para o cultivo de milho e mandioca.

A maioria dos pés encontrados na propriedade foram cortados e incinerados e alguns exemplares foram apresentados na delegacia de Polícia Civil do município. Já durante a verificação feita pela PM na sede da fazenda, também foram encontradas sete armas de fabricação caseira, uma espingarda calibre ponto 32 e onze cartuchos, três deles já deflagrados. O homem identificado como proprietário da fazenda foi conduzido para a delegacia a fim de prestar os devidos esclarecimentos.

Agora, a Polícia Civil trabalha para chegar ao homem apontado como o responsável pelo cultivo da droga.