Ana Maria Braga se surpreende com cheiro de maconha nos EUA

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma revelação inusitada durante a sua participação no GloboNews Mais, na quarta-feira (6). De férias nos Estados Unidos, a loira contou que “o cheiro da maconha comanda” o país.

Ao lado de Guga Chacra, Ana Maria Braga disse que o cheiro da droga infesta quase todos os lugares de Nova York.

"Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja... A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto."

Não há uma legislação sobre o uso da maconha nos EUA, pois cada Estado possui uma regra, o que pode variar desde a legalização até a punição criminal para quem estiver consumindo.

Dos 50 estados norte-americanos, a maconha é legalizada em 23, dos quais possuem regulamentação tanto para o plantio quanto para a comercialização.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento nesta quarta-feira (6) sobre a descriminalização do porte de drogas. A data para retomada do julgamento não foi definida.