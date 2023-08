PM faz buscas para encontrar suspeito de assaltar uma casa em Castanhal

Após um assalto a uma residência na noite da última terça-feira (22), na rua José Porpino, no bairro Novo Olinda, em Castanhal, município no nordeste do Pará, equipes da Polícia Militar fizeram buscas para capturar o responsável pelo crime. Na ação criminosa, celulares e uma bicicleta foram levados. As informações são do Correio do Norte e do Castanhal Online.

Inicialmente, o suspeito abordou um idoso que mora na casa que estava sentado em frente ao imóvel quando foi surpreendido pela ação do suspeito. Ele fez menção por debaixo da blusa indicando que estaria possivelmente armado. O assaltante obrigou o idoso e os três familiares a entrarem em residência e se trancarem em um dos quartos enquanto a casa era saqueada.

O suspeito foi identificado como um indivíduo alto e magro. Ele estaria vestindo uma camisa preta e um chapéu vermelho. Equipes da PM realizaram buscas na tentativa de encontrar o criminoso e recuperar os bens das vítimas.

A reportagem solicitou maiores detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.