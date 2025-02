PM é condenado a 13 anos de prisão por homicídio durante abordagem policial em Belém

O policial militar Wladimir de Oliveira Leite foi condenado a 13 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) pelo homicídio qualificado de Pablo Cristiano Carvalho Prado. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (27), em Belém. O crime aconteceu em 2019, no bairro da Pedreira, durante uma abordagem policial.

Na mesma ação, outro jovem, Lucas Magno Colares de Souza, também foi morto a tiros por outra policial, Camila Patrícia Soares de Maria. Até o momento, não há informações sobre o julgamento dela.

As investigações apontaram que Pablo foi preso, algemado e levado até a casa de Lucas Magno, onde ambos foram executados. Segundo a perícia, Pablo foi morto por Wladimir e Lucas por Camila. Na época, os policiais alegaram que as vítimas estariam traficando drogas e portando armas, mas essa versão não foi comprovada ao longo das investigações. O TJPA informou que Lucas era estudante e não tinha envolvimento com crimes. Já a viúva de Pablo afirmou em depoimento que ele era usuário de drogas, mas não traficante.

Outro ponto destacado no julgamento foi que o policial Wladimir entrou no imóvel de Lucas sem autorização judicial. Os agentes alegaram ter trocado tiros com as vítimas, mas o laudo da Polícia Científica concluiu que ambos estavam deitados quando foram mortos. Além disso, uma arma foi encontrada com Lucas, porém estava danificada e sem condições de disparo. Para a Justiça, os policiais adicionaram o armamento na cena do crime para incriminar os jovens.