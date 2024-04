PM é absolvido em julgamento sobre morte de cunhado após briga, em Belém

Um policial militar identificado como Cristiano Araújo Machado, que atualmente é Cabo da PM, foi absolvido pelo caso do baleamento e morte do cunhado, chamado Luciano de Lima Leitão, ocorrido em 2014. Na quarta-feira (10/04), aconteceu o julgamento, em Belém, e o júri aceitou as alegações da defesa que apontava que os disparos foram feitos em legítima defesa pois Cristiano protegia a irmã, que era casada com Luciano e estava sendo agredida.

O réu, Cristiano Araújo Machado, foi absolvido por legítima defesa de terceiros por maioria dos votos dos jurados presentes no 1º Tribunal do Júri de Belém. Esse é o segundo julgamento sobre o mesmo caso. Em primeira instância, no julgamento que ocorreu em 3 de setembro de 2018, o corpo de jurados, também por maioria de votos, absolveu o PM.

Sobre o crime

O caso ocorreu na tarde do dia 16 de julho de 2014, na residência da vítima, no Conjunto Sideral, no bairro Parque Verde, em Belém. Na ocasião, Cristiano foi avisado por vizinhos que a irmã estava sendo agredida por Luciano, que era companheiro dela e com quem tinha dois filhos. A mulher havia se mudado para a casa da mãe devido às brigas e discussões com Luciano e ele costumava ir a casa da sogra todos os dias para ver as crianças. No dia da morte, no entanto, a mulher foi até a casa onde morava e flagrou Luciano chegando ao local com a suposta amante, o que gerou um novo desentendimento.

A irmã do PM disse que foi ameaçada e agredida por Luciano no local. A mãe dela ligou para saber o que havia ocorrido e percebeu que a filha estava sendo agredida também. Nesse momento, o PM chegou na casa e viu a irmã com um ferimento na cabeça. Cristiano tentou tirar a irmã da casa, mas foi impedido. Então chegou o outro irmão do PM e travou uma briga com Luciano. Na confusão, Luciano desferiu um golpe com um martelo na cabeça do irmão do PM e quando se preparava para o golpear com uma faca Cristiano sacou a arma e atirou na coxa do cunhado. Em seguida, desferiu mais dois disparos, um no braço e outro no tórax.

Cristiano ainda chegou uma ambulância para socorrer o cunhado, mas o homem não resistiu e morreu após dar entrada no Hospital Metropolitano de Urgência. O PM se apresentou na Delegacia do bairro e foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, onde prestou esclarecimentos e ainda apresentou a arma e munição.