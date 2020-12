PM deflagra operação 'Super Overlord' em todo o Pará

A Polícia Militar deflagra, nesta terça-feira (28), a operação "Super Overlord", em todo o Pará. A ação visa reforçar ações ostensivas e preventivas em todo o Estado. Em Belém, a concentração será no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão, às 17h.

Segundo a PM, além das viaturas que atuam diariamente na operação "Polícia Mais Forte" durante o mês de dezembro, o comando da corporação realizará a operação "Super Overlord" ultrapassando o número de 600 viaturas somente na capital e região metropolitana no horário considerado mais crítico, entre às 17h e 23h.

Além de dar maior ostensividade ao seu efetivo, a corporação tem como objetivo utilizar o serviço administrativo em apoio e reforço na prevenção e combate à criminalidade, previnir e coibir a prática de roubos, furtos e outros crimes em locais de grande circulação de pessoas, além de permitir um maior acesso da população ao serviço de segurança pública.