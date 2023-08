Polícia faz buscas por assaltantes que invadiram sucataria em Santarém

Uma sucataria localizada na travessa Turiano Meira, no bairro Diamantino, em Santarém, foi invadida por assaltantes na tarde desta sexta-feira (25). Viaturas da Polícia Militar iniciaram incursões em vários pontos da cidade na tentativa de encontrar os autores da ação criminosa.

De acordo com as informações apuradas no local, a dupla de assaltantes chegou ao local em uma motocicleta. O carona, que estava armado, desceu e abordou os funcionários, levando um notebook e uma quantia não revelada em dinheiro.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas para auxiliar na identificação dos assaltantes, que fugiram logos após o crime.

Na última quinta-feira (24), funcionários de uma distribuidora que faziam entrega de uma carga de trigo no bairro Jutaí, também em Santarém, foram rendidos . Na ação, levaram cerca de 18 mil reais. A polícia não descarta a hipótese desses indivíduos serem os mesmos.