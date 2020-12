Dupla suspeita de roubo é presa em Santarém, no oeste do Pará

Uma dupla suspeita de praticar roubos em uma região de Santarém foi presa no município do oeste paraense. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar na segunda-feira (14), dois homens foram detidos no bairro Livramento, durante uma ação de policiais militares do 35º Batalhão. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo e munições.

A equipe da unidade realizava rondas ostensivas pela localidade, no último sábado (12), quando dois homens que estavam em uma motocicleta e tinham cometido um roubo no município foram localizados pelos militares. A dupla, arma e munições apreendidas foram apresentadas na Seccional de Santarém, para a realização dos procedimentos de competência da Polícia Civil.