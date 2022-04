PM apreende mais de 183 kg de maconha após denúncia anônima

Depois de receber uma denúncia anônima, policiais militares que atuam no município de Tailândia, na região nordeste do Estado, conseguiram apreender 17 sacos com maconha pesando 183,75 Kg. Dois homens também foram presos.



No último domingo, 17, os agentes de segurança pública do Grupamento Tático Operacional (GTO), da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), receberam informações de que um homem, morador da Vila dos Crentes, estaria vendendo drogas na localidade. O suspeito foi identificado e abordado pelos policiais, mas, inicialmente, negou que estivesse com as drogas. Em seguida, confessou que teria levado as substâncias entorpecentes para a casa de um outro homem, que seria seu patrão. Ele levou os policiais até o local onde a droga estava escondida.



Na segunda residência, os policiais encontraram quase 200 kg de maconha distribuídos em 17 sacos.



Um dos acusados ainda tentou subornar os policiais e ofereceu R$50 mil para evitar a prisão.



Os dois homens foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Tailândia, onde foram apresentados para a autoridade policial e estão à disposição da justiça.