Pit bulls fogem de casa e atacam cachorro vira-lata na orla de São Miguel do Guamá 

Três cachorros da raça pit bull, sendo dois machos e uma fêmea, fugiram de casa e atacaram um cachorro vira-lata na orla do município de São Miguel do Guamá, no nordeste do estado, por volta das 20h deste domingo (5). O dono dos pit bulls e outros moradores tiveram que usar de violência para separar os animais.

As cenas são fortes e foram filmadas por um morador e divulgadas em redes sociais e grupos de Whatsapp do município. As imagens mostram um dos cachorros pit bull apanhando com cadeiras, pedaços de madeira e até um cone de trânsito.

De acordo com Silvio Cássio, dono dos pit bulls, os animais fugiram de casa no momento em que uma funcionária entrou no imóvel, há cerca de 50 metros da orla de São Miguel. Na hora os cães estavam bastante agitados porque na frente da residência estava uma cadela no cio com outros cachorros em volta.

“Por causa dessa situação eles ficaram estressados, mas são cães muito dóceis e convivem com meus netos, porém não aceitam outros cachorros. E no descuido da funcionária eles fugiram”, contou o dono.

A confusão durou cerca de cinco minutos. “Foi tudo muito rápido e quando eu fui avisado, corri para apartar com a ajuda de muitas pessoas que nem conheço, mas infelizmente tivemos que bater neles para soltarem o cachorro. Os primeiros que largaram foram os machos e eles foram segurados por populares e ficaram logo calmos, mas a fêmea deu mais trabalho. Infelizmente assim que ela largou o cachorro veio um cara e continuou batendo nela com intuito de matar mesmo, mas ela só ficou desmaiada”, explicou.

O cachorro que foi atacado foi levado para um clínica veterinária e terá as despesas pagas pelo tutor do pit bulls. “Na mesma hora eu assumi todas as responsabilidades com o cachorro ferido. E quanto ao homem que quase matou minha cadela, ele será responsabilizado. Eu sei quem ele é e vou procurar a Justiça”, disse Silvio Cássio.