Pirata que aterrorizava rios de Moju morre em ação da PM

Deoclécio Barbosa de Souza, mais conhecido como "Barcelona", foi morto em uma ação da Polícia Militar em Moju, no nordeste paraense. O homem, natural de Barcarena, era procurado há certo tempo por conta de sua participação e vários crimes que levavam terror à região ribeirinha do município.

Segundo informou a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a ação foi deflagrada pelas guarnições da zona rural (pelotão de Bacuriteua e pelotão de Soledade), sob a coordenação do comandante da companhia, major Lima.

Saindo para a região às margens do rio antes do sol nascer, a operação tinha como missão capturar o Deoclécio, considerado pela PM um homem de alta periculosidade, chefe de uma associação criminosa especializada em pirataria, responsável por vários assaltos a mão armada nos rios Jupuubinha, Maratininga, na região do Alto Moju e Baixo Moju, além de comandar o tráfico de drogas nessas comunidades rurais.

Por volta das 6h, as guarnições conseguiram encontrar, após uma denúncia anônima, o acusado escondido às margens do Rio Jupuubinha. Segundo a PM, ao perceber a presença dos polícias militares, "Barcelona" efetuou disparos de arma de fogo em direção às guarnições. Os policiais também atiraram, e Deoclécio foi alvejado. Em seguida, os policiais alegam que ele foi levado até a Unidade Mista de Saúde do Moju, onde foi constatada a morte do suspeito.