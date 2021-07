Pintor é morto a tiros na frente de casa em Castanhal

Francisco Edinaldo da Silva, de 49 anos, foi mais uma vítima da violência urbana, sendo morto a tiros na frente de sua casa em Castanhal, Nordeste Paraense.

O crime foi por volta das 9h, na Passagem das Flores, uma pequena rua sem pavimentação no bairro do Jaderlândia chamada de "Viela do Peixe". Naldo Pintor, como o homem era conhecido em Castanhal, estava sentado na frente de sua residência quando um visitante inesperado chegou andando. Sem falar muito, esse homem sacou uma arma de fogo e disparou cinco vezes contra Naldo.

Todos os tiros atingiram Naldo no rosto e no peito. Depois de concluir o ataque e ter certeza que seu alvo não sobreviveria, o assassino fugiu do local correndo. Parentes de Naldo vieram ao seu socorro, mas era tarde demais e o pintor morreu no chão da viela.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi ao local e logo isolou área, aguardando a chegada das demais autoridades. Uma equipe da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi ao local para fazer a remoção do corpo e, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil conduzirá as investigações. Até o momento, não se sabe o que pode ter servido de motivação ao assassino.