'Pimenta' é preso por ameaça e estupro em Abaetetuba

O suspeito tinha mandado de prisão preventiva em aberto, que foi cumprido pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito sendo conduzido por policial civil para dentro da delegacia. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

 A Polícia Civil do Pará prendeu um homem identificado como Rosivaldo de Moraes, conhecido pelo apelido de “Pimenta”, na manhã desta sexta-feira (22/8), em Abaetetuba, nordeste do estado. Ele é suspeito de praticar os crimes de ameaça e estupro. As circunstâncias do crime não foram divulgadas.

De acordo com a PC, os agentes realizaram levantamento de campo e identificaram que o suspeito morava na vila Curuperé-Miri, zona rural do município. Com isso, a polícia se deslocou até o endereço e, no amanhecer, prendeu “Pimenta”, que estava em casa naquele momento.

O suspeito tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba em aberto. Agora, ele segue à disposição do Poder Judiciário. 

Punição

O Código Penal Brasileiro (CPB) estabelece reclusão de seis a 10 anos para quem “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Já para o crime de ameaça, a pena pode chegar de um a seis meses de detenção, ou multa.

