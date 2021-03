Piloto santareno que desapareceu há mais de um mês pode estar vivo

Uma notícia encheu de esperanças a família do piloto santareno Antônio Sena, o Toninho, que despareceu durante um vôo no dia 28 de janeiro, na região de Alenquer. Um contato feito via rádio amador na tarde desta sexta-feira (5) trouxe a informação de que ele teria sido encontrado com vida por um grupo de coletores de castanha da região conhecida como Igarapé Puxuri, um braço do Rio Paru, no município de Almeirim, quase na divisa do Pará com o Amapá.

De acordo com as informações que foram repassadas no contato feito pelo rádio, o piloto teria conseguido sobreviver à queda do Cessna 210, prefixo PT-IRJ, e depois de caminhar vários quilômetros por uma área de difícil acesso, conseguiu chegar, na manhã de hoje, a uma área de mata onde encontrou um grupo de coletores de castanha.

Mesmo bastante debilitado ele conseguiu se identificar e pediu ajuda. Os extratores o levaram até um local onde havia um equipamento de rádio amador pelo qual fizeram contato com a comunidade onde vivem e repassaram os telefones de contato fornecidos por Toninho. A mãe do piloto, Rolene Sena, foi a primeira a ser contatada e repassou a informação aos outros filhos.

Thiago Sena, retornou para a pessoa que havia feito a ligação e pediu mais informações que pudessem confirmar se tratar, de fato, de Toninho. E as respostas foram todas precisas. Mas não houve contato direto entre os irmãos e o piloto. Por esse motivo a família preferiu não se adiantar.

Segundo as informações repassadas via rádio amador, Toninho Sena teria sobrevivido à queda do Cessna 210, prefixo PT-IRJ, e conseguido chegar até a região do Igarapé Puxuri, onde foi encontrado (Reprodução Instagram)

A irmã do piloto, Mariana Sena, postou uma mensagem nos Stories do Instagram pedindo aos conhecidos e amigos que tenham um pouco de paciência até que eles consigam confirmar que se trata mesmo de Toninho. "Estamos recebendo muitas mensagens e não estamos conseguindo administrar isso agora. Pra gente ser bem objetivo, a gente tem sim uma informação muito boa pra ser verificada. Mas a gente não pode afirmar com certeza de que ele. O nosso desejo, o desejo de vocês, da mamãe e do Thiago é que seja. Estamos apurando mais informações com a Polícia e a Força Aérea Brasileira. E assim que a gente tiver informações mais apuradas a gente vai compartilhar com vocês", disse.

Irmãos do piloto já estão se mobilizando para viajar até a localidade Laranjal do Jari, no Amapá, de onde seguirão para a área onde o piloto foi encontrado. No começo da noite desta sexta-feira, o governador Helder Barbalho usou as redes sociais para postar uma mensagem informando que uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) será deslocada na manhã deste sábado (6) até a região informada aos familiares.