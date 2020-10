Motociclista bate na traseira de carreta e morre na PA-160

Segundo testemunhas, o motociclista Valdemir Oliveira Ferreira morreu de forma imediata após bater com a moto Honda Bross na traseira de uma carreta, no sentido Parauapebas-Canaã dos Carajás, no sudeste estadual, no final da manhã desta sexta-feira (30).

O condutor da carreta, que não teve a identidade divulgada, não fugiu. O motorista ficou no local do acidente até a chegada da Polícia Militar, quando foi conduzido, na companhia do advogado da empresa em que trabalha, para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para prestar depoimento e após foi liberado.

Relatos preliminares apontam que o motorista da carreta dirigia em baixa velocidade, ao contrário do motociclista que supostamente estaria em velocidade e, provavelmente, não tenha visto o condutor do carro pesado sinalizar que iria entrar para a direita ou talvez não tenha tido tempo de frear ou desviar.

Um morador, das proximidades do local do acidente, acredita que a batida fatal foi provocada por um buraco no asfalto, que obriga os motoristas que vão entrar para o Bairro Novo a fazer o desvio no meio da pista durante a manobra.

A vizinhança já teria solicitado providências aos órgãos competentes do município de Parauapebas, mas o buraco segue aberto. O homem, que afirmou que a má condição da via contribuiu decisivamente para a colisão, também disse que já socorreu motoqueiros que caíram no buraco, e que felizmente, nenhum deles morreu, como ocorreu nesta sexta-feira.