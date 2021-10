Piçarra: o município paraense que está há 575 dias sem crimes violentos

Fundado em 1995, o pequeno município de Piçarra, no sudeste paraense, está há 575 dias sem registrar Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que reúnem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O levantamento faz parte de dados divulgados, na última quinta-feira (29), pela Secretaria de Segurança Pública (Segup) sobre os 74 municípios que estão sem registrar crimes violentos há mais de 30 dias.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o bom resultado se deve ao trabalho estratégico desenvolvido em todo o Estado. “Nós temos uma estratégia para todo o Estado e alguns municípios, como Piçarra, se destacam. Isso se deve ao policiamento mais ostensivo, mais preventivo da Polícia Militar, inclusive com a polícia mais forte, colocando jornada extraordinária para que o policial possa fazer o seu trabalho, além daquele horário normal no período de folga dele e algumas investigações precisas da Polícia Civil de desarticulação de organizações que realmente impactam na criminalidade”, acredita o secretário.

A servidora pública Priscila Holanda mora no município de Piçarra e confirma que lá é um bom lugar para se viver. “Realmente é um lugar muito calmo. A gente não vê crimes há muito tempo. A polícia está sempre na rua. A gente deixa moto, carro na frente da casa, dorme de porta aberta e nunca aconteceu nada. Ainda é aquele município que dá para a gente sentar na frente da casa e conversar despreocupado com os vizinhos”, afirma Priscila.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Pará para saber como é feito o policiamento da cidade e quais as estratégias de segurança adotadas.