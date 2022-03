Picape bate contra carreta estacionada em Paragominas, nesta segunda-feira de Carnaval

O acidente aconteceu na madrugada e chamou a atenção da vizinhança pelo barulho. Quem acordou e saiu de casa se deparou com a picape embaixo da carreta. Para espanto de todos, a carreta estava estacionada no bairro Juparanã, também conhecido como Buriti, em Paragominas, nesta segunda-feira gorda de carnaval (28). Com informações do Boletim de Ocorrências Paragominas.



De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran), com a ajuda da vizinhança, o motorista da picape conseguiu tirar a mulher que estava no lado do carona. Ela apresentava ferimentos, assim como o próprio condutor da picape. Como havia pouca gente no local e nenhum órgão da segurança pública, o homem e a mulher saíram andando do local do acidente, deixando a picape para trás.

A Semutran apura o ocorrido, mas até então não foram divulgadas mais informações sobre o paradeiro do motorista da picape e o estado de saúde dele e da mulher, no banco do carona.