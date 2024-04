PF prende suspeito por comércio ilegal de animais em Belém

A Polícia Federal deflagrou a operação Remessa Viva, na manhã desta quarta-feira (10), com o objetivo de combater o comércio ilegal e receptação qualificada de animais silvestres. Quatro pessoas foram presas durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em Belém/PA, São Paulo/SP, São Luís/MA e Timon/MA. Foram encontrados mais de 100 animais, como jacarés, cobras, jabutis, aranhas e pássaros. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Pará (Semas) e Ibama/MA.

Em todos os endereços, os investigados foram abordados na posse de animais silvestres, sem autorização, e em situação degradante de acomodação e cuidados. Isso gerou uma prisão em flagrante em Belém, uma prisão em Timon e duas em São Paulo, todas pelos crimes de comércio ilegal de animais, receptação qualificada e maus-tratos. Em Belém, o investigado jogou pela janela animais, ao perceber a chegada da PF, para tentar dificultar a ação policial, mas os animais foram encontrados e apreendidos.

Na capital paulista, uma das prisões foi de um alvo de mandado de busca e apreensão. Durante a operação, novas informações indicaram que havia outra pessoa que vendia animais; ela também foi presa em flagrante, pela posse de jabutis e filhotes de jacarés.

Os animais apreendidos foram entregues aos órgãos ambientais, que lavraram auto de infração ambiental e tomaram providências para o seu restabelecimento ao habitat natural ou destinação aos órgãos competentes para os devidos cuidados.

Animais silvestre são resgatados pela Polícia Federal Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal

A investigação foi iniciada a partir de informações de apreensões feitas pela Polícia Militar Ambiental. Um ônibus, que ia de Belém a São Paulo, foi interceptado na rodoviária de Palmas/TO, em junho/2022. Foram encontrados cobra, escorpiões, jabutis, aranhas, lagartos e 40 frascos de ovos de tarântula, um tipo de aranha caranguejeira.

Diante das informações, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para identificar os envolvidos na rede de comercialização dos animais a partir de Belém/PA, com destino a outros estados.

De acordo com os elementos colhidos na investigação, os alvos são intermediários para a compra e venda de animais, com destinatários em São Paulo e Maranhão.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)