PF e Guarda Municipal de Marabá encontram fuzil em veículo utilizado pelos fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal, com o apoio da Guarda Municipal de Marabá, encontrou, na manhã deste sábado (6), um fuzil 5.56, dois carregadores e 55 munições em um dos veículos utilizados pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró.

O fuzil foi localizado no carro que transportava um dos recapturados, com a utilização de um cão farejador do Canil da Guarda Municipal de Marabá treinado para rastrear armas. No dia da recaptura, a PF já havia apreendido uma outra arma com um dos fugitivos.

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, foram transferidos, na noite desta quinta-feira (4) para o Rio Grande do Norte. Eles embarcaram no Aeroporto de Marabá escoltados por equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

LEIA MAIS:

Imagens compartilhadas pelas autoridades policiais mostram a dupla sendo conduzida até os aviões para o procedimento de transferência ao presídio do qual fugiram.

Os dois criminosos foram capturados nesta quinta-feira (4), na BR-222, em Marabá, após 50 dias de buscas intensas. A prisão foi realizada durante uma operação deflagrada pela Polícia Federal, co​m apoio da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 12 policiais da PRF e 16 agentes da PF estiveram envolvidos na ação.