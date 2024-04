Fugitivos de Mossoró presos no Pará ficam em celas separadas ao retornarem a Penitenciária Federal

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró recapturados no estado do Pará, após 50 dias de buscas, foram colocados em celas separadas ao retornarem para o Presídio no Rio Grande do Norte. Os dois presos foram levados de avião pelas autoridades federais, na madrugada desta sexta-feira (5), de volta à penitenciária e estão sob monitoramento reforçado.

A ala de segurança máxima onde os suspeitos estavam passou por uma grande reforma após a fuga. A mudança foi realizada para evitar outras possíveis evasões de presos e também para garantir que na ocasião da recaptura de Rogério e Deibson os dois não tivessem contato no local, segundo o Ministério da Justiça.

Conforme as informações policiais, os dois suspeitos se mantiveram calados diante das autoridades da PF durante o depoimento. Já por volta de 21h30, os fugitivos foram levados da delegacia de Marabá para o aeroporto da cidade, sob forte escolta policial, e depois embarcaram na aeronave, por volta de 22h rumo ao Rio Grande do Norte, onde chegaram a Mossoró à 1h30 desta sexta-feira. Os dois realizaram os exames de corpo de delito e seguiram para o presídio.

Fuga

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro, foram recapturados após 50 dias de fuga. Eles foram presos na cidade de Marabá, no sudeste do estado do Pará. Em nota divulgada na quinta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal informou que a prisão ocorreu em uma ação conjunta com a PF na BR-222.