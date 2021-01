PF lança operação para combater exploração de ouro em Itaituba

A Polícia Federal deflagrou a operação "Ouro Espúrio", para desarticular uma organização que explorava ilegalmente minério ouro em Itaituba, oeste do Pará. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Itaituba — no distrito de Moraes Almeida — e em Santarém. A estimativa, pelas investigações, é que os criminosos causaram prejuízo de R$ 836.753,10, em bens usurpados da União.

Os crimes, como informou a PF de Santarém, em nota, se davam no garimpo da do Cipó, que fica em Moraes Almeida. Garimpeiros extraíam ouro e levavam a Santarém. Não havia qualquer documentação autorizando a exploração do minério, o comércio e nem qualquer documentação fiscal para compra e venda.

A 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém determinou a apreensão de veículos e demais bens dos responsáveis pelos crimes até o montante estimado de prejuízos à União. Na operação, os policiais federais apreenderam duas armas e um caminhão, em Moraes Almeida; e uma caminhonete Hilux em Santarém. Esse é um primeiro momento da investigação, que pode se desdobrar em outras etapas.