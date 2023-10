PF investiga homem por vender imagens de abuso sexual infanto-juvenil em Castanhal

A Polícia Federal confirmou a identificação de um suspeito de vender fotos e vídeos com abuso sexual infantojuvenil, durante a operação “Vendas CP”, deflagrada na manhã desta segunda-feira (16), em Castanhal.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. No local, os policiais foram informados pela mãe do investigado que seu filho estava preso por roubo e, portanto, não estava na casa. Ainda assim, foi possível confirmar que o aparelho celular dele - que havia sido apreendido pela Polícia Civil no momento da prisão - foi usado para receber o dinheiro, via PIX, da venda das imagens criminosas, pela internet.

O nome da operação, “Vendas CP”, era como o suspeito se identificava em grupo de mensagens, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

Investigações da Polícia Federal apontaram a identificação do suspeito dos crimes. A ação desta segunda-feira objetivou reunir novos elementos que auxiliem nas investigações e na identificação de outros suspeitos.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes identificados durante o inquérito. Ainda segundo a PF, o mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Castanhal.