PF incinera cerca de 350 kg de drogas em Santa Izabel do Pará

A Polícia Federal incinerou cerca de 350 quilos de drogas nesta quinta-feira (29), em uma olaria no município de Santa Izabel do Pará. São entorpecentes relacionados a onze inquéritos, apreendidos em operações e flagrantes nas Justiças Federal e Estadual. A ação faz parte da programação da PF na 25ª Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.

Segundo a PF, a maior parte droga incinerada foi maconha apreendida em 2023, mas também foram destruídos cocaína, haxixe, comprimidos de MDMA e ayahuasca. Como órgão fiscalizador, a Anvisa acompanhou a ação.

A programação contra drogas em 2023 se encerra com entrega de alimento não-perecível arrecadado no último domingo, no Parque do Utinga, e durante a semana, na sede da Superintendência Regional da PF no Pará. O alimento será doado nesta sexta-feira (30), ao Instituto Missão Belém.