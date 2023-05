PF fecha três garimpos ilegais e resgata trabalhadores no sudeste do Pará

Três garimpos ilegais foram fechados, nesta sexta-feira (19), durante operação da Polícia Federal em Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará. Cinco trabalhadores foram resgatados de situação degradante e utensílios usados na exploração de ouro foram apreendidos.

Foram apreendidas seis escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira, dois caminhões-caçamba, três motores estacionários, mercúrio e 70 gramas de ouro. Em cada garimpo havia um moinho, sendo um deles de estrutura profissional.

Cinco trabalhadores foram resgatados. De acordo com a PF, eles foram encontrados em situação precária, além de trabalharem em jornadas exaustivas. Outros funcionários do garimpo fugiram para o mato com a chegada policial.

Um inquérito foi instaurado a partir de denúncia anônima, que relatou a degradação ambiental na região, originada no “Garimpo do Carrapato”, no distrito de Casa de Tábua, em Santa Maria das Barreiras.

A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Redenção, com participação do Ministério Público do Trabalho. Os responsáveis responderão pelos crimes ambientais, usurpação de bens da União e trabalho escravo.