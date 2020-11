PF efetuou 11 prisões em flagrante durante o 1º turno das Eleições no Pará

A Polícia Federal divulgou neste domingo, 15, o balanço das ações de fiscalização e combate a crimes eleitorais neste primeiro turno do pleito no Pará. "No total, em todo o estado foram registradas 11 prisões em flagrante pelos crimes de transporte irregular de eleitores ou compra de votos, previstos nas Leis 6.069/74 e 4.737/65; 21 Termos Circunstanciados de Ocorrência pelo crime de propaganda irregular (boca de urna), previstos na Lei 9.504/97, e 32 pessoas conduzidas à presença de autoridade policial.

Em Belém foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TC) referentes à propaganda irregular (boca de urna). Os presos foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em Juízo. Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em Ananindeua, uma pessoa foi detida pelo crime de desacato. No município de Paragominas foi registrada uma ocorrência de boca de urna com detenção de duas pessoas. Em Viseu, houve autuação em flagrante pelo crime de transporte ilegal de eleitores (Art.11 da Lei 6.091/74.) e em Marituba uma prisão em flagrante pelo crime de compra de voto.

O domingo de eleições em Altamira foi marcado por duas prisões em flagrante por crime de compra de votos e a lavratura de um TCO referente à propaganda irregular. As mesmas ocorrências levaram duas pessoas à prisão em flagrante em Tucuruí.

Em Santarém, no Baixo Amazonas, foram registrados três TCO's por propaganda irregular (distribuição de santinhos) e uma prisão em flagrante por transporte ilegal de eleitor e compra de voto. Uma pessoa foi presa em flagrante na cidade de Itaituba por transporte ilegal de eleitores e, em Marabá, outra foi detida por propaganda irregular.

O município de Redenção também aparece nos registros por conta de flagrantes de transporte ilegal de eleitores e boca de urna. Em Pau D’Arco, foram realizados três procedimentos policiais: uma prisão em flagrante e 2 TCO's referentes ao crime de boca de urna. A PF ainda atuou com sobrevoos de drones nos principais locais de votação do estado.