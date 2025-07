PF e Marinha do Brasil apreendem embarcação com mercadorias irregulares do Suriname

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Marinha do Brasil, prendeu três na última terça-feira (09/07) após apreensão de uma embarcação oriunda do Suriname que transportava mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal. A embarcação tinha como destino o Estado do Pará.

Os produtos apreendidos, que incluem eletrodomésticos, cosméticos, incensos e outros itens, não possuíam nota fiscal nem autorização de importação por órgãos reguladores competentes. Os três tripulantes presos em flagrante permanecem à disposição da Justiça Federal. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal para os procedimentos fiscais e administrativos cabíveis.

A abordagem da embarcação ocorreu durante fiscalização de rotina realizada nas proximidades da foz do Rio Amazonas, no contexto de ações integradas voltadas ao enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como o contrabando, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, especialmente na chamada “Rota Suriname”. O barco foi conduzido sob escolta ao Porto de Belém, onde foram formalizados os procedimentos legais.